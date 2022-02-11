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Происшествия11 февраля 2022 14:53

В Самаре два мужчины избили женщину в подъезде и сорвали с ее шеи цепочки

Суд признал их виновными
Алена ПРОВКИНА
Комментарии (5)Комментарии (5)(5)
Мужчины попадут в колонию

Мужчины попадут в колонию

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Промышленном районе Самары два мужчины напали на женщину в подъезде. Они избили потерпевшую и украли драгоценности.

По версии следствия, нападавшие планировали ограбление в мае 2021 года. Они дождались, когда в подъезд зайдет женщина и прокрались следом. Злоумышленники окружили пострадавшую, зажали ей рот руками и стали наносить удары по голове и лицу. Одному из мужчин удалось сорвать с шеи женщины две золотые цепочки. Потерпевшая пыталась отбиться и не отдала сумку, которую обвиняемые старались забрать. После ограбления они скрылись с места преступления, сообщает областная прокуратура.

Оказалось, что мужчины ранее уже были судимы за совершение разбоя. Суд признал их виновными и назначил им наказание в виде лишения свободы на 4, 6 и 5 лет в колониях строгого и общего режимов.