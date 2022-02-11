В Самаре легковой автомобиль врезался в грузовую газель и проехал с ней несколько метров

Легковушка проехала с газелью еще несколько метров. Фото: скриншот видео "ДТП 163 Самара"

Вечером, 11 февраля 2022 года, в Самаре очевидцы опубликовали кадры аварии на пересечении улиц Дыбенко и Советской Армии. Водитель легкового автомобиля врезался в грузовую газель.

В комментариях «ДТП 163 Самара» пользователи отметили, что водитель, видимо, отвлекся, поэтому протащил грузовой автомобиль еще несколько метров. На видео видно, что автолюбитель за рулем легковушки даже не собирался тормозить, пока не врезался в стоящую в пробке газель. Сразу после столкновения водители обоих автомобилей вышли из салонов.

Кадры записаны из стоящей рядом машины. Пока нет официальной информации о пострадавших и причинах происшествия.