Самарские команды сыграют в новом сезоне КВН

Самарские команды выступят в Москве. Фото: Правительство Самарской области

Самарская команда прошла в следующий этап игр КВН. Новый сезон пройдет 23 апреля 2022 года в Москве в ММЦ «Планета КВН».

Стало известно, что от Самарской губернии выступит команда «Ля Рошель». Всего в ½ финала Всероссийской Юниор-Лиги будут участвовать 14 команд из Иркутской области, Иваново, Донецкой Народной Республики, Краснодара, Тулы, Москвы, Перми, Белгорода и Свердловской области, сообщили в областном правительстве.

Также с 28 марта по 1 апреля состоятся съемки нового сезона «Детский КВН». В состав вошли 32 команды из России и Республики Беларусь. Отмечают, что Поволжье представит сразу две детские команды.