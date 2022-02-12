В Самаре 13-летний школьник провалился под лед на Волге 10 февраля 2022 года

Мальчик не заметил трещину на льду и провалился в ледяную воду Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В четверг, 10 февраля 2022 года, на Волге в Самаре произошло ЧП. Там под лед провалился 13-летний мальчик. Об этом сообщили в Средневолжском ЛУ МВД на транспорте.

По информации полицейских, подросток решил погулять по замерзшей реке вместе со своим ровесником. В тот день на улице был сильный ветер и снег. Ребята не заметили трещины на льду. В итоге один из них оказался в воде. Мальчик окунулся с головой, но все-таки смог выбраться на поверхность. Там ему уже помог друг.

Подростки перепугались и побежали по льду. Вскоре их заметил прохожий. Он отвел ребят в ближайшую клинику. Там вызвали скорую помощь. Пострадавшего осмотрели. К счастью, его купание в ледяной воде обошлось без серьезных последствий.

В дальнейшем выяснилось, что мальчики уже не в первый раз гуляют по Волге. При этом родители не знали об опасном увлечении ребят. Правоохранители призывают жителей региона тщательнее следить за своими детьми и объяснять им, что нельзя играть и ходить по льду. Это может привести к трагедии.