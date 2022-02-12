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Происшествия12 февраля 2022 7:00

Житель Самарской области набросился с кухонным ножом на елку возле сельской администрации

Мужчина хотел подарить новогоднее деревце другу
Анастасия ФИЛАТОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Селянин напился и погубил две елки

Селянин напился и погубил две елки

Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самарской области полицейские раскрыли дерзкое нападение на елки у сельской администрации и ДК. Неизвестный набросился на них с ножом. Без «жертв» не обошлось. Преступление попало на запись видеокамеры.

Все случилось в конце декабря 2021 года в Челно-Вершинском районе. Некий мужчина спилил две ели, которые находятся в ведении муниципалитета. При этом одно дерево преступник забрал, а другое оставил на месте. Сумма ущерба превысила 55,2 тысячи рублей.

Через некоторое время полицейским удалось установить личность «лесоруба». Им оказался 39-летний местный житель, который уже не раз был судим. Мужчина рассказал, что решил подарить своему другу на Новый год ель. Ночью 27 декабря он, находясь в подпитии, взял кухонный нож и пошел к администрации поселения. Там как раз росли нужные ему деревья. Селянин выбрал одну из елей и начал ее пилить. В этот момент из здания вышел охранник и спугнул его. Тогда злоумышленник направился к аллее елок у местного ДК. Там он надпилил еще одно дерево, сломал его и отнес приятелю.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области, в отношении жителя Челно-Вершинского района возбудили уголовное дело по части 1 статьи 260 УК РФ «Незаконная рубка деревьев». Сейчас он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.