В Самаре полицейские поймали мать, которая везла 8-месячную дочь на санках по ж/д путям

На мать-нарушительницу составили протокол / Фото: Средневолжское ЛУ МВД на транспорте

Железная дорога — это место повышенной опасности. Однако, к сожалению, мало кто об этом задумывается. И самое страшное, что нередко своими жизнями и жизнями детей рискуют молодые родители. Ради сокращения пути они идут прямо по рельсам или вовсе перелезают под поездом. Подобный случай произошел на днях в районе станции Средневолжская в Самаре. Об этом «КП-Самара» сообщила начальник отдела по делам несовершеннолетних Средневолжского ЛУ МВД на транспорте Алла Нечесова.

Транспортные полицейские, проводя рейд на участке, заметили женщину, которая везла свою 8-месячную дочь на санках. Она решила перейти железнодорожные пути в неположенном месте. И приближающийся поезд ее нисколько не напугал.

— Такие случаи происходят часто. Некоторых родителей мы ловим по 2-3 раза. По осени задержали двух мам, которые с колясками с детьми пролазили под поездом. Мы их останавливаем, делаем внушение, составляем протоколы. Однако потом все повторяется. Я искренне считаю, что любовь к ребенку — это забота о его безопасности. Матери должны нести двойную ответственность Не надо кричать, возмущаться, что «мы здесь всегда ходим». Так делать ни в коем случае нельзя. Подобное поведение — это безалаберность родителей, преступная халатность, — отметила Алла Нечесова.

По словам начальника отдела ПДН, наказание за подобные нарушения — всего лишь предупреждение или штраф в 100-500 рублей. По ее мнению, более действенная мера — общественное порицание. Алла Нечесова считает, что все случаи нарушения правил на железной дороге нужно освещать. Тогда, может быть, родители наконец задумаются о своем поведении.

Она отметила, что в Самарской области проводят специальные уроки. Поскольку сейчас школьники находятся на удаленке, то занятия проходят в режиме ВКС. Вместе с ребятами освежают в памяти правила безопасности на железной дороге и родители.