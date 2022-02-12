Массовое ДТП произошло на Обводном шоссе под Тольятти 12 февраля 2022 года

На дороге столкнулись несколько легковушек и грузовиков / Фото: Типичный Тольятти

Утром в субботу, 12 февраля 2022 года, на Обводном шоссе в районе Васильевки в Ставропольском районе произошло массовое ДТП. Авария «собрала» несколько легковушек и грузовиков. Всего — 10 машин.

— На улице туман, а все машины несутся. Водители не видят другие авто и на скорости въезжают либо друг в друга, либо на обочину, — пишут очевидцы в группе «Типичный Тольятти».

По предварительным данным, в результате случившегося никто не пострадал. Как сообщили в ГУ МВД по Самарской области, пока за медицинской помощью никто не обращался. На месте работают сотрудники ГИБДД. Они организовали проезд для транспорта. Обстоятельства и все детали ДТП устанавливаются.