Среднемесячная зарплата в Самарской области выросла до 42 669 рублей

Самарцы стали больше зарабатывать Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области выросла среднемесячная зарплата. По данным на ноябрь 2021 года она составила 42 669 рублей. Об этом говорится в отчете Самарастата.

— По сравнению с ноябрем 2020 года среднемесячная зарплата увеличилась на 12,4%. Если говорить о периоде с января по ноябрь 2021-го в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года, то на 9,5%, — отмечают специалисты ведомства.

Также в Самарастате назвали профессии с самым высоким и самым низким заработком. Наибольший среднемесячный доход у тех, кто занимается добычей полезных ископаемых, — 67,6 тысячи рублей. На втором месте — представители финансовых и страховых организаций — 64,8 тысячи рублей. Третье место делят работники в сфере IT и те, кто занят профессиональной, научной и технической деятельностью. Их зарплата в ноябре 2021 года составила чуть больше 57 тысяч рублей.

Меньше всего зарабатывают самарцы, которые трудятся в гостиницах и общепитах. Их среднемесячный доход — 22,2 тысячи рублей. Чуть больше зарабатывают те, кто занимается административной деятельностью. Их зарплата — 26,2 тысячи рублей.