Прокуратура возбудила дело против первого вице-мэра из-за плохой уборки снега в Самаре

Службы благоустройства Самары уличили в нехватке снегоуборочных машин и рабочих Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Прокуратура Самары возбудила административное дело в отношении первого заместителя главы города Владимира Василенко. Ему грозит штраф из-за плохой уборки снега.

— Дело возбуждено по части 1 статьи 12.34 КоАП РФ. Причина — непринятие мер по ограничению допуска компаний, не имеющих достаточное количество спецтехники и дорожных работников, к торгам, — сообщили в городской прокуратуре.

Содержанием дорог зимой в Самаре занимаются две компании: МП «Благоустройство» и ООО «Кедр-1». По данным надзорного ведомства, у них недостаточно ресурсов для уборки дорог. В прошлом году Госавтоинспекция наложила на эти организации крупные штрафы: МП — более 15 млн рублей, а ООО — свыше 1,5 млн рублей. Кроме того, привлекли к ответственности руководителей предприятий. Однако с тех пор ситуация не изменилась. В 2022 году прокуратура Самары вновь выявила нехватку у МП «Благоустройство» и ООО «Кедр-1» снегоуборочных машин и рабочих.