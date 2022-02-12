Госжилинспекция усилила работу по жалобам самарцев на уборку снега

Управляющие компании накажут за некачественную уборку снега и наледи

Госжилинспекция усилила работу по жалобам жителей Самарской области на уборку снега. В субботу, 12 февраля 2022 года, сотрудники надзорного ведомства устроили рейд по дворам Советского района Самары. Они проверяют, как УК расчищают придомовые территории и кровли.

— Увеличилось количество сигналов от жителей города. Конечно, выпало много осадков, но это не снимает ответственности с управляющих компаний за содержание придомовых территорий. В связи с этим была усилена работа инспекторского состава, — отметила руководитель ГЖИ Самарской области Виктория Каткова.

По словам главы ведомства, в прошлые выходные рейды затронули более 1,5 тысяч домов региона. Больше всего нарушений выявили в Самаре. По всем фактам ненадлежащей уборки снега сотрудники ГЖИ составили протоколы. Управляющим компаниям грозит административное наказание. Кроме того, им назначили срок для устранения всех нарушений.