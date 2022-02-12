Два судна на воздушной подушке закупят для Самары в 2022 году

Максимальная вместимость судов составит 22 пассажира Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области в 2022 году появится новый водный транспорт. Речное пассажирское предприятие планирует закупить два судна на воздушной подушке амфибийного типа. Объявлены торги по поиску подрядчика. Начальная цена — 35,8 млн рублей. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Согласно техзаданию, судна должны быть новыми и изготовленными не ранее 2022 года. Среди требуемых характеристик: максимальная скорость движения — 60-70 км/ч, вместимость до 22 человек, остекление и изоляция всего салона, отопление поста управления и пассажирской части. Гарантия — 12 месяцев.

Сейчас идет подача заявок. Итоги электронного аукциона подведут 18 февраля 2022 года. На каждое судно планируется заключить отдельный договор. Подрядчик должен будет предоставить СВП не позднее 1 октября 2022 года.