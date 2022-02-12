В Тольятти водителя-бейсболиста оштрафовали за хождение с битой по дороге

Агрессивного мужчину нашли и наказали / Фото: Типичный Тольятти

В Тольятти нашли и наказали водителя-бейсболиста. Мужчина едва не избил битой другого участника движения. Все случилось около девяти утра в пятницу, 11 февраля 2022 года. Момент попал на запись видеокамеры.

Судя по ролику, переполох на дороге устроил водитель автомобиля Hyundai. Он остановился посреди проезжей части, вышел из машины и достал биту. Видимо, «бейсболисту» что-то не понравилось в действиях другого шофера. Он подбежал к чужому авто и начал скандалить. При этом мужчина пытался открыть дверь, чтобы проучить своего оппонента. Та не поддалась. В итоге «жертва» агрессивного тольяттинца поспешила уехать.

Полицейские нашли «бейсболиста» и привлекли его к административной ответственности. Как сообщили в ГИБДД Тольятти, нарушителем оказался 32-летний местный житель. За остановку в неположенном месте и за нахождение на проезжей части без цели ее перехода мужчину оштрафовали на 2 тысячи рублей.