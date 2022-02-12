В Самарской области поймали оренбуржца на BMW с пистолетом и патронами

Пистолет нашли под пассажирским сиденьем, а патроны - в подлокотнике Фото: ГУ МВД России по Самарской области

По Самарской области разъезжал вооруженный оренбуржец на BMW 745. В машине у 29-летнего молодого человека полицейские нашли пистолет и патроны. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Парня задержали в январе 2022 года на стационарном посту ДПС в Ставропольском районе. Сотрудники ГИБДД остановили иномарку для проверки документов. Водитель вел себя неадекватно, поэтому полицейские решили досмотреть его и авто. Под пассажирским сиденьем они обнаружили пистолет, а в подлокотнике — магазин с патронами.

Экспертиза показала, что изначально это был сигнальный пистолет МР-371, но его изменили кустарным способом. Переделке подверглись и холостые патроны светозвукового действия. Все это оказалось пригодно для стрельбы.

В отношении оренбуржца возбудили уголовное дело по части 1 статьи 222 УК РФ «Незаконное приобретение, хранение и перевозка оружия и боеприпасов». Максимальное наказание, которое может грозить молодому человеку, — лишение свободы на срок от 3 до 5 лет.