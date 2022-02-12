«Детей кормят помоями»: самарцы пожаловались на полусырую картошку в больнице им. Ивановой

Больницу ждет проверка из-за некачественной еды / Фото: Ирина М. Фото: Twitter.com

Жители Самары возмутились едой, которой кормят детей в больнице имени Н.Н. Ивановой. Недовольство вызвала полусырая картошка, которую подали в один из дней на ужин.

— Наведите порядок с едой в больнице! Этими помоями кормят детей! Картошка сизая, полусырая, рыбы почти нет. Это отрава! Все остались голодные. И это не единичный случай, — написала жительница Самары Ирина М. в твиттере.

На сообщение горожанки отреагировали как представители больницы, так и регионального Минздрава. В медучреждении сообщили, что у них нет помещения пищеблока, оно признано аварийным. Питание им предоставляет сторонняя организация. В этом году по результатам аукциона поставщиком стал «Самарский кулинарный дом».

— Администрация больницы ведет претензионную работу по отношению к организации в случаях нарушения технологии приготовления блюд. По данному вопросу будет проведена проверка, — отметили представители лечебного учреждения.

В случившемся также будут разбираться сотрудники министерства здравоохранения Самарской области. В ведомстве пообещали принять по результатам необходимые меры. Насчет некачественной еды в больницы высказался и депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн. В своем телеграм-канале он сообщил, что в понедельник, 14 февраля 2022 года, инициирует проверки прокуратуры, Роспотребнадзора и Росздравнадзора.