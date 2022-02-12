В Самаре в ночь на 13 февраля 2022 года запланирован вывоз снега с 10 участков

Сугробы с улиц города отправят на полигоны / Фото: администрация Самары

В ночь на воскресенье, 13 февраля 2022 года, коммунальщики продолжат вывозить снег с улиц Самары. Работы запланированы на 10 участках. Об этом сообщили в городской мэрии.

Так, погрузчики и самосвалы будут трудиться на улице Народной от Шоссейной до Тихомирова; на улице Вольской от Матросова в сторону проспекта Кирова; на улице Авроры от Печерской до Антонова-Овсеенко; на улице Советской Армии от Ново-Садовой до МТЛ «Арена»; на улице Стара-Загора от Воронежской в сторону проспекта Кирова.

Кроме того, сегодня ночью планируется вывоз снега в центре города. Речь идет о следующих участках: улица Галактионовская от Ульяновской до Маяковского, периметр площади им. В.В. Куйбышева; улица Молодогвардейская от Полевой до Ярмарочной; улица Полевая от Мичурина в сторону Молодогвардейской и улица Спортивная от ж/д вокзала в сторону Урицкого.

Автомобилистов просят с пониманием отнестись к проводимым работам и заранее убрать свои машины с обочин указанных дорог.