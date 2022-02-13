Небольшая квартира оказалась "резиновой". Фото: ГУ МВД по Самарской области

Житель Тольятти прописал 34 мигрантов в 52-метровой квартире. Теперь незадачливому «бизнесмену» грозит реальный срок. Об этом сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Житель Центрального района Тольятти нашел, как ему показалось, легкий способ заработать немного денег. С сентября по декабрь 2021 года он прописал в своей 52-метровой квартире сразу 34 иностранцев и поставил их на миграционный учет. За нарушение закона тольяттинец подучил всего 10 тысяч рублей. При этом, как выяснилось, пускать их в квартиру жить мужчина не собирался.

- Сотрудники полиции неоднократно предупреждали его, что подобные действия незаконны, и ему грозит ответственность. Однако это не возымело никакого результата, - сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Сейчас против горе-«бизнесмена» возбудили уголовное дело по ст. 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в РФ». Жителю Тольятти грозит до трех лет лишения свободы.