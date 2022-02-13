Радоваться весне пока рано. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В День всех влюбленных 14 февраля 2022 года в Самару вернется зима. Во всем виноват антициклон. Об этом сообщают синоптики Приволжского УГМС.

По прогнозу Гидрометцентра после оттепели выходных дней самарцам стоит ждать возвращения зимней погоды. В воскресенье будет облачно с прояснениями и умеренно прохладно - температура воздуха составит -2...-4 градуса Цельсия. Возможен небольшой снег, западный ветер будет дуть со скоростью 7-12 м/с.

А вот ночью с воскресенья на понедельник и с понедельника на вторник погода будет по-настоящему зимней – столбик термометра опустится до отметки -8...-13 °C, западный ветер будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду. Днем в начале рабочей недели, 14 и 15 февраля, будет теплее: -1...-6 °C.

- Начиная с воскресенья Самарская область окажется под влиянием антициклона, центр которого будет располагаться над Азовским морем, - сообщили в Приволжском УГМС. - Температура воздуха понизится, осадки постепенно ослабеют.

Однако в целом, по данным Гидрометцентра РФ, во второй декаде февраля средняя температура воздуха в регионе ожидается выше нормы на 8 градусов Цельсия.