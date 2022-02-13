ДТП произошло в субботу вечером. Фото: ГУ МВД по Самарской области

В Тольятти неопытный водитель отправил автоледи и ее пассажирку в больницу. Мужчина не убедился в безопасности поворота, что стало причиной ДТП. Об этом сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Авария произошла около семи часов вечера в субботу, 12 февраля. 22-летний водитель, стаж которого за рулем составляет 4 года, ехал на LADA VESTA, по ул. Тополиной от Южного шоссе к ул. 70 лет Октября.

- Пытаясь повернуть налево вне перекрестка у дома № 1 по ул. Тополиной, мужчина не убедился в безопасности маневра, - рассказали в ГУ МВД по Самарской области. - В результате он и допустил столкновение с приближающимся со встречного направления автомобилем LADA GRANTA.

За рулем «Гранты» находилась 46-летняя автоледи. Как пояснили в ГУ МВД, ее стаж вождения составляет 14 лет, однако женщина не успела среагировать на внезапно решившую повернуть машину. В результате неопытный водитель отправил автоледи и ее 27-летнюю пассажирку в больницу – женщины получили телесные повреждения и им потребовалась помощь медиков. После того, как пострадавшим оказали помощь, врачи отпустили их лечиться домой.