В Самарской области школьникам пришлось прокапывать себе дорогу в сугробах, чтобы попасть на уроки

Попасть в школу для учеников из Кинель-Черкасского района оказалось не так-то просто. Фото: соцсети

В Самарской области школьникам пришлось прокапывать себе дорогу в сугробах, чтобы попасть на занятия. Жители села Александровка Кинель-Черкасского района пожаловались в социальных сетях, что администрация отказалась прислать трактор для расчистки улицы от снега.

- Глава сельской администрации, госпожа Аверьянова, отказывается выполнять свою работу, ответила нам, что нашу ул.Лесная трактор чистить не будет и к нам не приедет, - пожаловались местные жители.

В результате чтобы попасть в школу ученикам пришлось преодолеть сугробы с лопатой в руках.

Также жители обратили внимание, что заваленные снегом улицы не позволят проехать машинам экстренных служб в случае возникновения опасной ситуации.