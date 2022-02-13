В Самаре под тяжестью снега обрушилась крыша около ТЦ «Мягкофф»

В крыше амбара зияет дыра. Фото: скрин видео

В Самаре под тяжестью снега 13 февраля 2022 года обрушилась крыша около ТЦ «Мягкофф» на ул. Революционной. Видеозапись ЧП выложили в социальных сетях очевидцы произошедшего.

На видеозаписи отчетливо видна огромная зияющая дыра в металлической крыше большого ангара, расположенного во дворе торгового центра. Площадь обрушения весьма солидная – более десятка квадратных метров.

Также на видеозаписи заметен внушительный слой снега на уцелевших фрагментах кровли ангара. Визуально слой снега составляет около полуметра.

Есть ли пострадавшие от обрушения крыши или удалось обойтись без жертв – пока неизвестно.