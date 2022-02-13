На трассе М-5 в Самарской области образовалась огромная пробка из фур

Пробка растянулась на несколько километров. Фото: скрин видео

На трассе М-5 в Самарской области образовалась многокилометровая пробка из грузовых фур. Видео транспортного затора с высоты птичьего полета снял самарский видеоблогер Александр Карягин.

В объектив квадрокоптера видеоблогера угодил участок федеральной трассы между Жигулевском и железнодорожным переездом, на 960-м километре М-5. На записи отчетливо видна огромная пробка из грузовиков, растянувшаяся на несколько километров. Очевидно, что виною всему- железнодорожный переезд – до него фуры еле-еле ползут, а после пересечения рельс ускоряют движение.

В комментариях самарцы сетуют на этот участок дороги, и отмечают, что пробки здесь образуются и зимой, и летом. Жители региона просят власти обратить внимание на проблемный участок и отремонтировать переезд, чтобы избежать подобных заторов.