Около «МЕГИ» в Самаре произошло страшное смертельное ДТП с грузовиком 13 февраля

Страшное ДТП унесло человеческую жизнь. Фото: ГУ МВД по Самарской области

Около ТЦ «МЕГА» в Самаре 13 февраля произошло страшное ДТП. Авария унесла жизнь одного человека, еще один угодил в больницу. Сейчас сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства аварии.

Уже известно, что трагедия произошла около трех часов дня на 9-ом километре автодороги М-5 Урал, на подъезде к Самаре. 31-летний водитель ехал по трассе за рулем «Тойоты». По неизвестной пока причине легковой автомобиль врезался в грузовик «Исузу», который мирно стоял на обочине дороги.

К сожалению, не обошлось без жертв. В социальных сетях сообщили, что водитель якобы погиб, однако в ГУ МВД по Самарской области эту информацию опровергли.

- В результате аварии пассажир легкового автомобиля погиб на месте происшествия, - начальник ОГИБДД О МВД России по Волжскому району, подполковник полиции Дмитрий Баландов. – Водитель легкового авто был госпитализирован.

Сейчас на месте продолжают работать сотрудники полиции. Они выясняют все обстоятельства ДТП.