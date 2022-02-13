Тольяттинский гонщик получил травмы на чемпионате мира по спидвею

Гонщика увезли с трека на скорой помощи

Тольяттинский гонщик расшибся на личном чемпионате мира по спидвею 13 февраля 2022 года. Иван Хужин из команды «Мега-Лада» получил травмы и покинул трек в карете скорой помощи.

Очевидцы поделились видео, на котором видно момент падения гонщика с мотоцикла. Иван Хужин задел борт трека, слетел с мотоцикла и несколько раз перевернулся.

- Он не смог подняться после падения, на трек вызвали карету скорой, - рассказали очевидцы журналисту «КП-Самара». – Врачи загрузили его на носилки и увезли. Потом диктор говорил, что сейчас он в руках тольяттинских врачей.

Это уже не первая травма тольяттинских гонщиков за последние дни. Вчера в финале личного чемпионата мира по мотогонкам на льду получил серьезную травму другой гонщик «Мега-Лады» Никита Толокнов. А в январе травмировался капитан команды Даниил Иванов.