В Самаре собирают купол храма. Фото: скрин видео

В Самаре собирают купол золотого цвета для строительства храма. Видеозапись наполовину готового купола на своем канале в соцсети выложил блогер Евгений Щекин.

Речь идет о церкви царственных страстотерпцев. Здание храма находится на пересечении ул. Бобруйской и Можайского переулка. Согласно открытым данным, храм ведет свою историю с 2001 года. Основой церкви стало здание, построенное в 1935 году, а колокола для нее привезли из Воронежа. Также при храме открыт детский епархиальный центр.

Рядом с существующей церковью строится новое, более масштабное здание храма. Для него и предназначается будущий купол. Он уже почти полностью обшит материалом золотого цвета. Однако на момент съемок работы не велись.