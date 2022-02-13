В парке Гагарина в Самаре прошло шоу дронов ко Дню всех влюбленных

Самарцы с удовольствием любовались необычным зрелищем. Фото: скрин видео

В Самаре в парке Гагарина прошло шоу дронов вечером 13 февраля. Шоу приурочили к Дню всех влюбленных. Необычное зрелище заснял на видео блогер Евгений Щекин.

Шоу подготовила команда squadrone.ru. Организаторы обещали видимость до 5 км в зависимости от погодных условий. Погода не подкачала – светящуюся феерию видели не только посетители парка, но и жители всех окрестных домов.

Дроны выстраивались в елочки, круги, звездочки, эллипсы, спирали и другие фигуры. После десятиминутного шоу они приземлились на стадионе в парке.

Самарцы уже высоко оценили завораживающее зрелище и поблагодарили автора за съемку с высоты птичьего полета.