Подростки в Тольятти записали видео со сломанным светофорным столбом и вызвали бурю эмоций в соцсетях

Развлечения подростков со светофором вызвало немало эмоций у жителей Тольятти. Фото: скрин видео

Подростки в Тольятти записали видео со сломанным светофором и вызвали бурю эмоций в соцсетях. Развлечения молодежи вызвали у жителей города весьма неоднозначную реакцию.

Видеозапись в соцсетях выложили очевидцы. На записи видно, как трое молодых людей держат и качают металлический столб со светофором, а потом бросают его на землю. Все действие сопровождается смехом.

- Нормально так молодежь в Тольятти развлекается, - пишет автор поста. - В этом правда есть что-то крутое?

В комментариях горожане тут же разразились праведным гневом, ругая молодое поколение и призывая покарать самих молодых людей и их родителей – чуть ли не до расстрела за порчу казенного имущества, чтобы другим было «не повадно». Однако выяснилось, что столб упал еще вчера, после того, как в него врезалась машина.

- Ребята просто попытались его поднять, но у них не получилось, - пишут комментаторы. – Да и не по силам им было бы даже немного погнуть стальной столб, не то что сломать.

Нашлись даже те, кто поблагодарил ребят за то, что они положили столб на землю. Выяснилось, что накренившаяся металлическая труба пугала местных жителей, грозя в любой момент рухнуть на головы.