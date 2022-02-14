В Тольятти восстановят права обманутых дольщиков

Обманутые граждане получат жилье Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На заседании комиссии по регулированию вопросов строительства глава региона Дмитрий Азаров обозначил задачи на 2022 год. В Тольятти планируют завершить строительство двух проблемных объектов.

Губернатор подчеркнул, что восстановление прав обманутых граждан – важное направление работы. Будет проводиться ежедневный контроль строек с долевым участием. При усилиях совместной работы муниципалитетов планируют ввести все жилье к 2024 году. В 2022 году достроят 4 объекта в Самарской области, два из которых – в Тольятти: ЖСК «Виктория» на улице 40 лет Победы и «Сентябрь-2» на пересечении Коммунистической и Матросова.

В марте состоятся торги, где выберут подрядчика для завершения работ. Строительство будет возобновлено.