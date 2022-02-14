Самарские Бонни и Клайд воровали и подпольно продавали алкоголь

Пара воровала алкоголь. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самарской области полицейские задержали пару мошенников. Молодые люди обворовали 4 магазина.

Бонни и Клайд по-самарски нанесли ущерб более чем на 20 тысяч рублей. В участок поступило 4 заявления, оперативники смогли разыскать воров, благодаря записям с камер видеонаблюдения. Ранее злоумышленники уже были судимы за преступления имущественного характера, сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

Сотрудники полиции задержали пару, доставили их в отдел, где они признались в содеянном. Они воровали и подпольно продавали алкогольную продукцию Полученные деньги потратили на собственные нужды. Возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.