В Самаре насмерть сбили пешехода ночью 13 февраля 2022 года

Мужчина скончался на месте. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самаре ночью, в 21:50, молодой водитель сбил пешехода. Пострадавший скончался до приезда скорой медицинской помощи.

По полученным данным, 13 февраля 25-летний водитель ехал на иномарке «Mitsubishi Lancer» по Пятой Кряжской улице в направлении улицы Уральской. По словам автолюбителя, пешеход двигался по встречной полосе. На потерпевшем отсутствовали светоотражатели. Из-за темного времени суток, водитель не разглядел мужчину. Тот попал под колеса и скончался, не дождавшись приезда скорой помощи, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Также известно, что водитель привлекался к административной ответственности 51 раз. Полиция устанавливает обстоятельства происшествия.