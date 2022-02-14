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Происшествия14 февраля 2022 6:28

В Самаре насмерть сбили пешехода ночью 13 февраля 2022 года

Мужчина скончался до приезда скорой помощи
Алена ПРОВКИНА
Комментарии (3)Комментарии (3)(3)
Мужчина скончался на месте. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Мужчина скончался на месте. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самаре ночью, в 21:50, молодой водитель сбил пешехода. Пострадавший скончался до приезда скорой медицинской помощи.

По полученным данным, 13 февраля 25-летний водитель ехал на иномарке «Mitsubishi Lancer» по Пятой Кряжской улице в направлении улицы Уральской. По словам автолюбителя, пешеход двигался по встречной полосе. На потерпевшем отсутствовали светоотражатели. Из-за темного времени суток, водитель не разглядел мужчину. Тот попал под колеса и скончался, не дождавшись приезда скорой помощи, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Также известно, что водитель привлекался к административной ответственности 51 раз. Полиция устанавливает обстоятельства происшествия.