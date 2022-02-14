4 из 10 самарцев готовы поменять работу на нелюбимую, но с большим заработком

Женщины реже мужчин выбирают нелюбимую, но высокооплачиваемую работу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стало известно, что больше трети населения Самары готовы заниматься нелюбимым делом, если им будут платить в два раза больше. При этом такой выбор чаще делают именно мужчины. Таковы данные исследования сервиса SuperJob.

Среди самарцев, любящих свою работу, лишь каждый одиннадцатый остался бы на ней, если заработок снизился вдвое. А 85% покинули бы любимое место.

А среди нелюбящих свое дело только 16% готовы идти к работе мечты с заработком в два раза меньше. Если же на старом месте опрашиваемым подняли бы зарплату в два раза, лишь каждый третий (33%) уволился бы, а 57% отказались бы ради денег.

Примечательно, что мужчины-респонденты делали выбор в пользу более высокооплачиваемой работы гораздо чаще, чем женщины.