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Происшествия14 февраля 2022 9:12

В Самаре из дома на ул. Воронежской из-за пожара эвакуировали 32 человека

На лестничной клетке в многоэтажке загорелся мусор
Анастасия ФИЛАТОВА
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Пожарные потушили возгорание в течение нескольких минут

Пожарные потушили возгорание в течение нескольких минут

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Утром в понедельник, 14 февраля 2022 года, в Промышленном районе Самары произошел пожар. Огонь охватил верхние этажи дома № 137 на улице Воронежской. Очевидцы сообщили, что из подъездных окон вырывались клубы черного дыма.

— Вызов на пульт дежурного поступил в 10:01. Установлено, что на лестничной клетке загорелся мусор. Площадь пожара составила 6 квадратных метров, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

На место выезжали 8 спецмашин и 29 человек. В целях безопасности из многоэтажки эвакуировали 32 человека. Потушить возгорание пожарным удалось в течение нескольких минут. Ликвидация была объявлена в 10:22. Информации пострадавших нет. Причина происшествия пока не известна.