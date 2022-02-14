В Тольятти только после вмешательства судебных приставов девочка получила необходимые лекарства

Девочка получила лекарства
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Тольятти судебные приставы помогли девочке добиться жизненно необходимых препаратов. Руководитель департамента фармации не предоставил лекарства вовремя.
Известно, что приставы-исполнители взыскали с руководителя сбор в размере 50 тысяч рублей за несвоевременное выполнение договора. После предупреждения об уголовной ответственности, руководитель предоставил все медицинские препараты. Ребенок получил все необходимое, отметили в пресс-службе УФССП России по Самарской области.
Мама девочки подтвердила, что дочь получила лекарство. Дело теперь на особо контроле.