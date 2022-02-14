В Самарской области двое мужчин убили соседа в общежитии

Мужчинам грозит уголовный срок Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Чапаевске двое мужчин предстанут перед судом. В общежитии они убили своего соседа по комнате.

По данным следствия, инцидент произошел 7 декабря 2021 года. Днем в общежитии на улице Таганрогской нашли тело умершего мужчины. Правоохранители нашли на нем многочисленные раны и кровоподтеки. Подозрение пало на соседей погибшего. Оказалось, что компания вместе расписала алкогольные напитки. Потерпевший нечаянно сломал ручку входной двери, из-за чего его соседи начали ссору, которая переросла в драку. От полученных ударов мужчина потерял сознание и скончался, сообщили в СУ СК России по Самарской области.

Возбуждено уголовное дело. Соседи погибшего предстанут перед судом. Им грозит колония.