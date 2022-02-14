В Самарской области 14 февраля 2022 года коронавирус нашли у 3233 человек

Больше всего зараженных выявляют в крупных городах региона Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Появились последние данные о заболеваемости COVID-19 в Самарской области. В понедельник, 14 февраля 2022 года, выявили 3 233 случая заражения. Общее число тех, кто подхватил инфекцию, достигло 270 920 человек. Таковы данные сайта стопкоронавирус.рф.

Большинство заболевших выявили в крупных городах региона. В Самаре заразились 800 жителей, в Тольятти — 662, а в Кинеле — 312. В Сызрани прибавился 281 больной, в Новокуйбышевске — 274. Также много зараженных нашли в Кинельском районе — 174.

За минувшие сутки в больницы госпитализировали 227 жителей Самарской области. Еще 1 788 пациентов уже закончили лечение. За все время победить COVID-19 удалось 219 781 человеку.

К сожалению, скончались еще 14 больных, у который медики подтвердили наличие КВИ. Всего с начала пандемии в Самарской области скончались 6 887 человек.