Зимний Грушинский фестиваль пройдет в Самаре 24, 26 и 27 февраля 2022 года

В феврале в Самаре состоится традиционный праздник авторской песни / Фото: grushinfestival.ru

На следующей неделе в Самаре пройдет традиционный праздник авторской песни. Речь идет о Зимнем Грушинском фестивале. Он растянется на три дня — 24, 26 и 27 февраля 2022 года.

В четверг, 24 февраля, состоится концерт Александра Щербины. Артист выступит в баре «Другой Z». Начало — в 19:00.

Суббота, 26 февраля, станет основным фестивальным днем. Выступления бардов запланированы на сцене Окружного Дома офицеров (ОДО). Свои песни исполнят Леонид Сергеев, Тимур Шаов, Михаил Махович, Галина Хомчик, Александр Щербина (Москва); Роман Ланкин (Томск); Ольга Чикина (Рязань); Константин Арбенин (Санкт-Петербург), а также Андрей и Ирина Колесниковы, Дмитрий Буцыков и молодежные коллективы (Самара).

За один день в ОДО пройдут сразу два концерта: в 16:00 — «У Грушинского костра» и «Чайхана» (два отделения), а в 19:30 — «Сверим наши песни». Билеты уже поступили в продажу. Добавим, что после завершения вечернего мероприятия подадут общественный транспорт.

Завершит Зимний Грушинский фестиваль детско-юношеский проект «Рука в руке». В воскресенье, 27 февраля, он будет работать в режиме онлайн. Начало — в 13:00.