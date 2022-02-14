В Самаре пропадают ограждения с сигнальными сетками

Мошенники воруют ограждения. Фото: "РКС-Самара"

В Самаре сотрудники ресурсной компании сообщили о пропаже ограждений. Мошенники сдают металл в пункты приема.

Ограждения ставят в местах вскрытия «РКС-Самара», чтобы уберечь жителей от падений в яму. В прошлом году охотники за металлом похитили более 200 щитов и стоек. Помимо этого, они забирают знаки, обозначающие дорожные работы. Так, неизвестные вновь хотели нажиться на сдаче ограждений и не замели за собой следы, оставив четкие отпечатки. Специалисты ресурсоснабжающей компании вышли к месту, где спрятали похищенное.

Воровство стоек и ограждений не только наносит материальны ущерб компании, но и подвергает местных жителей опасности. О случаях воровства сотрудники просят сообщить по телефонам: 334-75-12 и 336-86-51.