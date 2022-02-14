Самара
ФотоТольяттиВидеоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоТольяттиВидеоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
-1°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество14 февраля 2022 11:27

В Тольятти зараженных коронавирусом на 20% больше, чем на прошлой неделе

В Автограде зафиксировали рост заболеваемости
Алена ПРОВКИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
В Тольятти растет число зараженных коронавирусом. Фото: администрация города.

В Тольятти растет число зараженных коронавирусом. Фото: администрация города.

В Тольятти зафиксировали рост заболеваемости. Отмечают, что зараженных на прошлой неделе было гораздо меньше.

- За прошедшую неделю в Тольятти зарегистрировано 4 455 заражений, что на 20% больше, чем на предыдущей, - сообщил руководитель роспотребнадзора по области Алексей Кузнецов.

Вопросы о росте зараженных обсудили на аппаратном совещании в администрации Тольятти. Только за прошлые сутки в Самаре выявили 800 случаев, а в Тольятти 662. С начала этого года зарегистрировали уже 12 848 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.