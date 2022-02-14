В Самаре квартиру бизнесмена обчистили на 1 млн рублей

Правоохранители возбудили уголовное дело по факту кражи Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре бизнесмен стал жертвой квартирного вора. Преступник обчистил его жилье почти на 1 млн рублей. Заявление о краже поступило в полицию 13 февраля 2022 года. Об этом «КП-Самара» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

— Неизвестный проник в квартиру на пятом этаже дома по улице Алексея Толстого. Он сделал это с помощью подбора ключа. Преступник похитил 270 долларов США, 200 евро, 160 дирхамов (ОАЭ); женские часы из белого и желтого золота; мужские часы; брендовую сумку; золотые кольца, сережки, цепочки и кулоны. Часть украшений была с бриллиантами, — рассказал собеседник.

Общая сумма ущерба составила 950 тысяч рублей. Потерпевший — 58-летний заместитель директора одной из торговых сетей, которая занимается продажей очков.

Полицейские нашли на месте преступления отпечатки обуви и пальцев рук. Известно, что во дворе дома установлены камеры видеонаблюдения. Правоохранители намерены изъять записи и просмотреть их. Возможно, воришка попал в кадр. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража».