ДК «Знамя» на ул. Белогородской снесут в Самаре за 10,6 млн рублей

Постройку, которой насчитывается больше 70 лет, снесут за 39 дней Фото: Яндекс.Карты

В Железнодорожном районе Самары снесут еще одно аварийное здание. Речь идет о ДК «Знамя», которое находится на улице Белогородской, 1 в поселке Толевом. Департамент градостроительства сейчас ищет подрядчика, который демонтирует постройку. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Клуб «Знамя» был построен в 1947 году. Его площадь составляет 2 252,4 кв. м. Двухэтажное здание уже много лет не эксплуатируется и заброшено. Его кровля частично обрушилась. Восстановлению объект не подлежит.

Подрядчик должен будет разобрать оба этажа, а также подвал, засыпать котлован и вывезти с территории строительный мусор. Срок выполнения работ — 39 дней с момента подписания контракта (то есть примерно середина апреля 2022 года).

Сейчас идет подача заявок. Итоги электронного аукциона подведут 24 февраля 2022 года. Начальная (максимальная) цена контракта — 10,6 млн рублей.