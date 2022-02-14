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Общество14 февраля 2022 12:41

В Самаре за неделю оформили 84 протокола на пассажиров без масок

В Самаре продолжаются рейды в общественном транспорте
Наталья АРТЯКОВА
Наталья АРТЯКОВА
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Антимасочникам грозит штраф до 30 тысяч рублей. Фото: администрация Самары

Антимасочникам грозит штраф до 30 тысяч рублей. Фото: администрация Самары

Администрация Самары продолжает следить за соблюдением масочного режима в общественном транспорте. За минувшую неделю на «антимасочников» было составлено 84 протокола, теперь нарушителям может грозить штраф.

Рейды контролирующих органов совместно с сотрудниками полиции проводятся в Самаре с осени 2020 года. В день проводят до 80 проверок. С начала 2021 года было составлено уже 380 протоколов на нарушителей масочного режима.

Напомним, пассажирам, которые не соблюдают обязательный масочный режим, может грозить штраф до 30 тысяч рублей. За повторное нарушение санкции увеличиваются до 50 тысяч.