Количество браков в Самарской области превысило число разводов

В 2021 году в Самарской области сыграли свадьбы 18,5 тысяч пар влюбленных Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители Самарской области стали чаще вступать в браки. За январь-ноябрь 2021-го в регионе поженились 18,5 тысяч пар. Это на 19% больше, чем за предыдущий год. При этом количество браков заметно превысило число разводов.

— В прошлом году в Самарской области распались 12,7 тысячи пар. Это на 10,9% больше, чем в 2020м. В целом на 1000 образовавшихся брачных пар пришлось 688 распавшихся, — рассказали в Самарастате.

По данным ведомства, наибольшее число браков в прошлом году пришлось на Кинель. Также в лидерах: Самара, Новокуйбышевск и Чапаевск. Если говорить о районах, то самые высокие коэффициенты брачности оказались в Большечерниговском, Исаклинском и Большеглушицком.

Большинство жителей Самарской области предпочитают вступают в брак в возрасте от 25 до 34 лет. Есть и те, кто стремится поставить штамп в паспорте как можно раньше — в 18-24 года. Правда, среди таких больше женщин. А среди тех, кто до последнего откладывает поход в ЗАГС (люди старше 35 лет), преобладают мужчины.