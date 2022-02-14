В Тольятти вандалы попытались сдать на металлолом памятник влюбленным

Памятник сначала не понравился руководству горкома и его отправили на склад. Фото: Владимир Колов

Сотрудники компании «Т Плюс» в День всех влюбленных, 14 февраля, вспомнили историю необычного памятника в Тольятти. Речь идет про статую посвященную влюбленным, размещенную на территории Тольяттинской ТЭЦ. Скульптура Виктора Алябьева в советское время не произвела впечатление на партийных функционеров и ее поместили на склад, а уже оттуда ее выкрали охотники за цветметом.

- В скульптуре 250 кг меди, поэтому неудивительно, что ее украли. Благо, за дело взялись опытные следователи, которые спасли «влюбленных» от превращения в металлолом, - рассказали энергетики.

Позже медную парочку вернули и попытались передать на баланс крупным тольяттинским компаниям, но от скульптуры везде открещивались. В итоге памятник был установлен на территории Тольяттинской ТЭЦ, на одной из аллей. Автор скульптуры после перестройки устроился электрослесарем на ТЭЦ и еще 15 лет подряд каждый день ходил мимо своего детища.

Памятник радует глаз сотрудников энергокомпании «Т Плюс», которые каждый день ходят мимо на работу и с работы домой.