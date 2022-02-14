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Общество14 февраля 2022 16:50

В Самарской области дети не смогут посещать культурно-досуговые учреждения до конца февраля 2022 года

14 февраля 2022 года состоялось заседание оперативного штаба Самарской области
Валерий СОКОЛОВ
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Коронавирусные ограничения для детей продлили до конца февраля 2022 года

Коронавирусные ограничения для детей продлили до конца февраля 2022 года

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В понедельник, 14 февраля 2022 года, в правительстве Самарской области состоялось очередное заседание оперативного штаба по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

- За минувшую неделю на 36 % реже стали болеть дети в возрасте 7-14 лет, на 28 % реже заражаются подростки 15-17 лет, - сказал губернатор Дмитрий Азаров.

По словам губернатора, этого удалось достичь благодаря введению дистанционного образования в зависимости от эпидситуации, переноса недельных каникул и других ограничений для школьников. Однако о снятии ограничений говорить пока рано. Все введённые ранее ограничения для школьников сохраняются до конца февраля. Таким образом, в Самарской области будет все еще запрещено посещение детям культурных, развлекательных и массовых мероприятий.