В Самарской области дети не смогут посещать культурно-досуговые учреждения до конца февраля 2022 года

Коронавирусные ограничения для детей продлили до конца февраля 2022 года Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В понедельник, 14 февраля 2022 года, в правительстве Самарской области состоялось очередное заседание оперативного штаба по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

- За минувшую неделю на 36 % реже стали болеть дети в возрасте 7-14 лет, на 28 % реже заражаются подростки 15-17 лет, - сказал губернатор Дмитрий Азаров.

По словам губернатора, этого удалось достичь благодаря введению дистанционного образования в зависимости от эпидситуации, переноса недельных каникул и других ограничений для школьников. Однако о снятии ограничений говорить пока рано. Все введённые ранее ограничения для школьников сохраняются до конца февраля. Таким образом, в Самарской области будет все еще запрещено посещение детям культурных, развлекательных и массовых мероприятий.