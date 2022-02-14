В Самарской области начали чаще болеть коронавирусом дети и сотрудники сферы услуг

Заболевших стало меньше, но ситуация все еще напряженная Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В понедельник, 14 февраля 2022 года, состоялось очередное заседание оперативного штаба по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории Самарской области. Несмотря на то, что за минувшую неделю показатели по заболеваемости коронавирусом несколько снизились, в некоторых возрастных и профессиональных группах отмечается увеличение количества зараженных.

По данным регионального Роспотребнадзора, среди четырех возрастных групп стало больше заболевших. Так, на 26% увеличилось числа заболеваний коронавирусом среди детей до года, в возрасте 1-6 лет на 8,5%, 50-60 лет на 21%, а 65+ увеличилось на 17% за неделю.

Также увеличилось число заболевших среди некоторых профессиональных групп. В основном, среди тех, кто контактирует с большим количеством людей. Так, среди сотрудников сферы услуг наблюдается заболеваемость 3320,97 на 100 тысяч населения, в сфере здравоохранения – 1107,78 на 100 тысяч, в сфере образования – 1245,46 на 100 тысяч, а в ЖКХ – 1052,44 на 100 тысяч человек.

Министр здравоохранения Армен Бенян отметил также, что за предыдущую неделю участились тяжелые формы заболевания. В связи с этим пришлось расширить коечный фонд еще на 1000 мест. В основном тяжело переносят коронавирус пожилые самарцы, у которых нет прививки от COVID-19. В настоящее время в ковид-госпиталях лежат 4794 пациента с коронавирусом и подозрением на него, на амбулаторном лечении 65 тысяч человек в ковидом и более 52 тысяч с пневмонией и ОРВИ.