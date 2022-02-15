В Самарской области 15-17 февраля 2022 года похолодает до -16 градусов

Синоптики предупреждают о морозах и гололедице Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Синоптики Приволжского УГМС рассказали, какая погода будет в Самарской области в ближайшие дни 15-17 февраля 2022 года. Самарцам предвещают отсутствие осадков, однако по ночам будет морозно до -16 градусов.

Во вторник, 15 февраля, в Самаре будет переменная облачность, существенных осадков не ожидается. Температура воздуха днем составит -1..-3 градуса, а в ночь местами по области ударят морозы до -16.

16 февраля 2022 года, в Самарской области также не ожидается осадков. Температура воздуха составит -3…-8 градусов, а ночью также местами столбики термометров опустятся до -16.

В четверг снега тоже не будет, температура днем будет держаться в пределах -3…-8 градусов. Из-за резкого перепада температур на дорогах региона будет гололедица. Жителям региона напоминают о правилах безопасности во время гололеда, нужно быть внимательными и аккуратными на дорогах.