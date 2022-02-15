В Самарской области пьяный мужчина устал идти пешком домой и угнал со двора соседа автомобиль

Угонщик оставил в машине банку алкогольного напитка и свой сотовый телефон. Фото: ГУ МВД по Самарской области

В полицию Волжского района Самарской области обратился 51-летний житель поселка Воскресенка, который сообщил об угоне своего автомобиля «ВАЗ-2121». Мужчина всегда оставлял машину открытой с ключом в замке зажигания во дворе своего дома, так как в автомобиле была неисправность с центральным замком. Это сыграло на руку автоугонщику.

Полицейские опросили свидетелей и осмотрели прилегающие территории к дому потерпевшего. Сотрудники уголовного розыска заметили похожий по описанию автомобиль, который врезался в сугроб. При осмотре салона была изъята банка из-под алкоголя, сотовый телефон и волокна ткани, которые не имели отношения к собственнику транспортного средства.

В ходе оперативных мероприятий свидетели рассказали сотрудникам ГУ МВД по Самарской области, что к угону может быть причастен 31-летний местный житель, который ранее был судим за применение насилия против представителя власти. Безработного, лишенного водительских прав подозреваемого задержали в одном из домов в поселке, где он находился в гостях.

Задержанный признался в совершении преступления и рассказал, что в тот день он выпивал у знакомых. По пути домой он устал и решил угнать автомобиль, чтобы с комфортом добраться до места назначения. Проходя мимо дома заявителя он увидел распахнутые ворота и припаркованный автомобиль. Подергав ручки, он открыл машину и нашел ключи в замке зажигания. Угонщик несколько раз позвал владельца автомобиля, после того как ему никто не отозвался, он сел за руль и уехал.

В настоящее время в отношении ранее судимого мужчины было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ «Угон». Теперь угонщику грозит штраф до 120 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до 5 лет.