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Общество15 февраля 2022 5:55

В Самаре девять чиновников могут пойти под суд за некачественную уборку снега

Прокуратура Самары пригрозила главам городских районов уголовными делами за плохую уборку снега
Наталья АРТЯКОВА
Наталья АРТЯКОВА
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Выяснилось, у коммунальщиков не хватает техники для уборки снега

Выяснилось, у коммунальщиков не хватает техники для уборки снега

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Прокурор Самары Артем Ярыгин проанализировал состояние автомобильных дорог, внутриквартальных проездов и придомовых территорий в период снегопадов. Главам девяти внутригородских районов Самары объявлены предостережения.

За зимний сезон 2021-2022 годов прокуратура выявило более 1700 нарушений в сфере содержания дорог и более 1300 нарушений в содержании придомовых территорий и дворовых проездов. Было установлено, что на балансе муниципальных учреждений, которые занимаются уборкой снега, отсутствует необходимое количество спецтехники.

В адрес чиновников прокурор Самары лично вынес предостережения о недопустимости нарушения законодательства. Главам районов напомнили, что за ненадлежащее исполнение обязанностей грозить административная и уголовная ответственность. Дальнейшая работа коммунальщиков теперь находится на контроле городской прокуратуры.