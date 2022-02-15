В Самаре девять чиновников могут пойти под суд за некачественную уборку снега

Выяснилось, у коммунальщиков не хватает техники для уборки снега Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Прокурор Самары Артем Ярыгин проанализировал состояние автомобильных дорог, внутриквартальных проездов и придомовых территорий в период снегопадов. Главам девяти внутригородских районов Самары объявлены предостережения.

За зимний сезон 2021-2022 годов прокуратура выявило более 1700 нарушений в сфере содержания дорог и более 1300 нарушений в содержании придомовых территорий и дворовых проездов. Было установлено, что на балансе муниципальных учреждений, которые занимаются уборкой снега, отсутствует необходимое количество спецтехники.

В адрес чиновников прокурор Самары лично вынес предостережения о недопустимости нарушения законодательства. Главам районов напомнили, что за ненадлежащее исполнение обязанностей грозить административная и уголовная ответственность. Дальнейшая работа коммунальщиков теперь находится на контроле городской прокуратуры.