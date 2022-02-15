Самара
ФотоТольяттиВидеоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоТольяттиВидеоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
-2°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество15 февраля 2022 6:24

В Самаре первый реабилитационный центр для бездомных животных могут построить в Красноглинском районе

Вопросы по организации питомника може взять на себя ветклиника «ФлагманВет»
Геннадий ВЕТРОВ
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Проблему с бездомными животными собираются решать комплексно

Проблему с бездомными животными собираются решать комплексно

Фото: Предоставлено "Комсомолке"

9 февраля «Единая Россия» внесла в госдуму законопроект о государственно-частном партнерстве при создании приютов для животных. Он направлен на то, чтобы упорядочить правила обращения с безнадзорными кошками и собаками. В Самаре вопрос уже тоже активно обсуждают.

Так, депутат госдумы РФ от региона Александр Хинштейн встретился с руководством самарской ветклиники «ФлагманВет» и представителями подрядчика мэрии по отлову животных. Они обсуждали передачу питомника ветеринарной клинике для строительства первого реабилитационного центра для бездомных животных в рамках ГЧП. Его планируют возвести рядом с поселком Козелки в Красноглинском районе.

Парламентарий убежден, что проблема должна решать комплексно. Приоритет в отлове следует отдавать социально-ориентированным НКО, нельзя допускать к этом жестоких и безответственных людей.

— Во-вторых, нужно создавать полноценные центры реабилитации в рамках государственно-частного партнерства, — добавляет Хинштейн.

Кроме того, на региональном уровне должна быть создана электронная система, где зарегистрируют каждую отловленную собаку.