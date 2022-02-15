В Самарской области иномарка врезалась в «Ниву», которая буксировала другой автомобиль

Автомобили отбросило на обочину. Фото: ГУ МВД по Самарской области

Утром, 14 февраля 2022 года, в Безенчукском районе Самарской области на автодороге Осинки-Приволжье произошло массовое ДТП, с участием трех легковых автомобилей. По данным ГУ МВД по Самарской области, в результате аварии пострадала женщина-пассажир одного и автомобилей.

По предварительным данным, водитель на иномарке «Пежо» на большой скорости не справился с управлением и при повороте налево на перекрестке с круговым движением столкнулся с «Нивой». В это время «Нива» буксировала на гибкой сцепке автомобиль «Лада калина», которая была неисправна.

В результате аварии пострадала 38-летняя женщина-пассажир автомобиля «Пежо», а также водитель «Нивы». Женщину госпитализировали в больницу, а мужчина отказался от помощи стационарных врачей.

В настоящее время полицейские проводят проверку по факту ДТП, по результатам которой будет принято процессуальное решение.