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Общество15 февраля 2022 7:50

В Самаре 15 февраля 2022 года затопило фекалиями ул. Волгина

Над дорогой поднимаются «бодрящие миазмы»
Анастасия ФИЛАТОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
На место выехала аварийная бригада / Фото: Дмитрий Стародубцев

На место выехала аварийная бригада / Фото: Дмитрий Стародубцев

Фото: Twitter.com

Утром во вторник, 15 февраля 2022 года, в Железнодорожном районе Самары произошла коммунальная неприятность. Проезжую часть на улице Волгина затопило фекалиями. Об этом в твиттере сообщили очевидцы.

— Все затоплено на участке от Партизанской до Аэродромной. Бодрящие миазмы поднимаются туманом над дорогой! — пишут местные жители.

В компании «РКС-Самара» сообщили, что уже приняли заявку на устранение аварии. На место направили специалистов. По предварительным данным, причиной разлива фекалий мог стать засор в канализации. Сколько времени понадобиться на устранение коммунальной неприятности, не уточняется.